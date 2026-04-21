Новгородские врачи спасли пациентку, которая не ела больше месяца

В Великом Новгороде врачи спасли пациентку, которая более месяца не могла нормально питаться из-за тяжелого осложнения язвенной болезни. Об этом в социальных сетях рассказал заведующий хирургическим отделением клиники № 1 Центральной городской клинической больницы Дмитрий Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хирурги в Великом Новгороде прооперировали пациентку, которая больше месяца не могла принимать пищу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Хирурги в Великом Новгороде прооперировали пациентку, которая больше месяца не могла принимать пищу

По его словам, девушку доставили в медучреждение с жалобами на сильную боль в животе, тошноту и рвоту. В ходе обследования выяснилось, что она практически не принимала пищу с февраля.

Медики диагностировали рубцово-язвенный стеноз выходного отдела желудка: из-за рубцов просвет органа оказался настолько сужен, что пища не могла проходить дальше. Организм фактически отвергал еду.

Для спасения пациентки хирурги провели лапароскопическую операцию — гастроэнтеростомию с селективной проксимальной ваготомией. Врачи сформировали новый путь для прохождения пищи, соединив желудок с кишечником в обход пораженного участка, а также снизили уровень кислотности, провоцировавшей развитие язв.

После лечения состояние пациентки значительно улучшилось: восстановился аппетит. В ближайшее время ее планируют выписать.

Матвей Николаев