СКР завершил дело экс-судьи из Коми о мошенничестве на 7 млн рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной. По версии следствия, после переезда в Тверскую область она не уведомила об этом уполномоченные органы и продолжала получать пожизненное содержание с северными надбавками, причинив ущерб бюджету на сумму свыше 7 млн рублей.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ

По данным СК, с февраля 2014 года по сентябрь 2019 года госпожа Найдина незаконно получала ежемесячное пожизненное содержание с применением районного коэффициента и северной надбавки, право на которые было утрачено в связи со сменой места жительства.

Дело было возбуждено в феврале 2026 года председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. В настоящее время материалы направлены для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Кирилл Конторщиков