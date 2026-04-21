В Новороссийске картофель подешевел на 14%

За неделю картофель в Новороссийске подешевел на 14,08%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга розничных цен на социально значимые товары и продукты от городского управления экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно результатам мониторинга, с 13 по 20 апреля в Новороссийске стоимость 1 кг картофеля снизилась с 64,38 руб. до 55,32 руб. Белокочанная капуста за аналогичный отчетный период подешевела на 6,15% с 39 руб./кг до 36,60 руб./кг.

Средняя розничная стоимость лука увеличилась почти на 16% за прошедшую неделю. 13 апреля средняя цена составляла 49,33 руб./кг, а к 20 апреля она выросла до 57,20 руб./кг. Морковь, которая также входит в перечень социально значимых товаров, в цене изменилась незначительно — динамика роста составила 0,78%, стоимость 1 кг увеличилась до 48,83 руб. вместо 48,45 руб.

Средняя стоимость остальных продуктов и товаров, входящих в перечень социально значимых, практически не изменилась. Индекс цен с 13 по 20 апреля варьируется от -3,49% до 0,78%.

София Моисеенко