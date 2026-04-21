Власти Ставрополья предложили гибко регулировать туристический налог для курортов КМВ

Власти Ставропольского края выступили с инициативой предоставить муниципалитетам право самостоятельно устанавливать минимальную ставку туристического налога с учетом фактической загрузки санаториев и гостиниц. Предложение планируется вынести на обсуждение в федеральные министерства.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, такая мера позволит более эффективно направлять средства на развитие и обновление инфраструктуры курортов Кавказских Минеральных Вод.

По словам министра туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов, в пиковые периоды загрузка номерного фонда на КМВ достигает 100% и даже превышает этот уровень. Найти свободные места без предварительного бронирования за несколько месяцев практически невозможно.

Высокий туристический поток приводит к ускоренному износу инфраструктуры — в том числе пешеходных зон и парков. В этих условиях, отмечают региональные власти, требуется регулярное обновление и расширение курортной базы, для чего необходимы дополнительные источники финансирования.

