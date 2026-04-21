Долгосрочные инвестиции бизнеса в Заполярье в 2025 году достигли 103 млрд рублей
Объем долгосрочных инвестиций организаций Мурманской области по итогам 2025 года предварительно составил 103 млрд рублей. Почти 70% этой суммы направлено на капитальные вложения, основными инвесторами выступили предприятия рыболовства, добывающего и обрабатывающего секторов.
Большая часть инвестиций направлена на капитальные вложения
Согласно данным Мурманскстата, в структуре долгосрочных инвестиций капитальные вложения заняли 69,4%, финансовые операции — 30,3%, создание и приобретение программного обеспечения — 0,2%, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — 0,1%. Доля затрат, профинансированных за счет чистой прибыли организаций, составила 0,1%.
В отраслевом разрезе лидером по объему направленных средств стало рыболовство и рыбоводство — 34% от общеобластного показателя. На добычу полезных ископаемых пришлось 19%, на обрабатывающие производства — 10%. Таким образом, три ключевые отрасли экономики региона аккумулировали почти две трети всего объема долгосрочных инвестиций.