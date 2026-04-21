Дистанционному мошеннику вынесли приговор в Новороссийске

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор 28-летнему жителю Москвы. Мужчина признан виновным более чем в 170 фактах преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд признал вину москвича в 76 преступлениях о неправомерном доступе к информации, охраняемой законом, 55 преступлениям в рамках мошенничества и краже с банковских счетов, а также в 46 покушениях на мошенничество в сфере компьютерной информации.

Согласно материалам дела, мужчина выкупил у неустановленного лица сведения о логинах и паролях пользователей Единого портала госуслуг. Находясь в Новороссийске, обвиняемый со своего компьютера заходил на сайты различных микрофинансовых организаций и оформлял займы, внося в них не соответствовавшие действительности персональные данные о заемщиках.

Микрофинансовые организации предоставили микрозаймы 55 раз на счет осужденного, еще в 46 случаях деньги не перечислялись фигуранту дела по независящим от него обстоятельствам вследствие отказов в оформлении.

Подсудимый признал вину и раскаялся в ходе судебных разбирательств. Он вернул похищенные денежные средства микрофинансовым организациям. Молодому человеку вынесли наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

София Моисеенко