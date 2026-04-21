Экс-директора «Пятерочки» на Урале судили за хищение денег из главной кассы
Городской суд Режа назначил год условного наказания бывшему директору магазина «Пятерочка» Екатерине Гараниной, которую судили за хищение более 445 тыс. руб. из главной кассы магазина, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Ее судили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных денег).
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Суд установил, что продавец, работавшая в «Пятерочке» с 2019 года, в ноябре 2025 года заняла должность директора в одном из поселков Режевского муниципального округа и заключила договор о полной материальной ответственности. С 16 ноября 2025 года по 23 января 2026 года Гаранина доставала наличные из сейфа главной кассы на личные нужды без оформления документов. Хищения продолжались более двух месяцев, пока в январе плановая инвентаризация не выявила недостачу: по документам в кассе должно было находиться 1 196 580 руб., а фактически оказалось только 744 257 руб.
На допросе службы безопасности Екатерина Гаранина признала вину, объяснив действия финансовыми трудностями и низкой зарплатой. Она сообщила, что частично вернула средства и выдавала деньги администраторам по их просьбе (они потом их отдавали). В ходе судебного заседания подсудимая полностью подтвердила свои показания, выразила раскаяние и обязалась погасить ущерб, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.
Кроме того, осужденная обязана трудоустроиться в течение месяца и полностью погасить недостачу. Приговор в законную силу не вступил.