Петербург стал вторым городом РФ по дороговизне занятий фитнесом

Санкт-Петербург занял второе место среди российских городов по дороговизне годовых абонементов в фитнес-клуб. В городе на Неве год занятий спортом в среднем обходится в 31 950 рублей, сказано в исследовании геосервиса 2ГИС, пишет ТАСС.

В Петербурге на годовой абонемент в фитнес-клуб тратят больше 30 тысяч рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге на годовой абонемент в фитнес-клуб тратят больше 30 тысяч рублей

«Самые дорогие годовые абонементы продаются в Москве (средняя цена начинается от 39 250 руб.), Санкт-Петербурге (от 31 950 руб.), Казани (27 тыс. рублей)»,— отмечают аналитики.

В исследовании указано, что петербуржцу придется потратить на годовой абонемент 26,3% от средней месячной зарплаты. По этому показателю город занимает пятое место в России.

За последний год минимальная цена месячного абонемента в городах-миллионниках выросла на 11%. Жителю Санкт-Петербурга месяц фитнеса в среднем обходится в 5 712 рублей.

Матвей Николаев