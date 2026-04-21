На Ставрополье силовики изъяли около 6,5 тысячи пачек безакцизных сигарет

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю выявили и пресекли деятельность 33-летнего жителя Александровского округа, который организовал преступный бизнес по незаконному обороту немаркированных сигарет, сообщает пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по Ставропольскому краю.

Его двое сообщников помогали в приобретении, хранении и подготовке к продаже безакцизной табачной продукции, купленной у неизвестных поставщиков. Правоохранители получили оперативную информацию и в феврале 2026 года остановили автомобиль одного из подозреваемых, где обнаружили 5300 пачек сигарет разных марок без обязательной идентификационной маркировки.

Позже следователи обыскали места жительства фигурантов и их торговую точку в селе Александровском. Там они нашли и изъяли еще более 1000 пачек такой же продукции. Эксперты оценили общую стоимость всей изъятой партии в 1,3 млн руб. Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, которые предусматривают ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки и информации, требуемой законодательством.

Эта операция отражает системную проблему нелегального табачного рынка в регионе. Ставропольский край не имеет сухопутных границ, но контрафакт проникает через внутренние каналы поставок после таможенного контроля. Подобные изъятия происходят регулярно: например, в 2022 году здесь выявили свыше 337 тыс. единиц нелегальной продукции, а в 2025 году доля теневого рынка составила 12,8%. Подозреваемые рискуют крупным штрафом или лишением свободы до 6 лет, а их действия наносят ущерб бюджету за счет неуплаты акцизов.

Станислав Маслаков