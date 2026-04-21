ФСБ: в Ярославской области задержаны пособники украинских мошенников

ФСБ России совместно с МВД пресекла работу трех преступных групп в Ярославской области, которые содействовали украинским мошенническим колл-центрам. Об этом сообщают ФСБ и МВД России.

Как считает следствие, подозреваемые организовали работу GSM-шлюзов (сим-боксов), которые помогали совершать звонки и писать сообщения для хищения денег у жителей России. Деятельность преступных групп носила межрегиональный характер.

«В ходе обысков по месту проживания фигурантов в городе Ярославле из незаконного оборота изъято 4 сим-бокса, более 2000 сим-карт и иное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности»,— сообщили в ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадры оперативной съемки

Фото: ЦОС ФСБ Кадры оперативной съемки

Фото: ЦОС ФСБ

Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, в преступной схеме участвовали 11 человек. Для размещения сим-боксов соучастники арендовали квартиры в Ярославле и Костроме.

«Злоумышленники осуществляли их обслуживание, замену сим-карт, постоянное перемещение устройств и обеспечивали их бесперебойный доступ к интернету»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В составе преступного сообщества также были курьеры, которые забирали деньги у потерпевших и переводили их на указанные организаторами счета. Использование незаконных узлов связи позволило похитить более 8 млн руб. Преступления совершались с декабря 2024 по ноябрь 2025 года.

Как сообщили в ФСБ, ярославская полиция возбудила три уголовных дела по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). По данным полиции, подозреваемым также инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем). Все подозреваемые задержаны и арестованы.

Антон Голицын