В Петербурге ожидается потепление выше нормы

Во вторник, 21 апреля, погоду в Санкт-Петербурге будет определять окраина скандинавского антициклона. Ожидается преимущественно ясная и сухая погода, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Днем температура воздуха составит около +12…+14 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы.

В Ленинградской области столбики термометров покажут +10…+15 градусов. Северо-западный ветер будет слабым — 2–7 м/с, атмосферное давление снизится до 762 мм рт. ст., оставаясь немного выше нормы.

В среду, 22 апреля, станет прохладнее — до +10…+12 градусов. К вечеру в городе ожидаются дожди.

Матвей Николаев