В Петербурге началась реконструкция знаменитого «моста глупости»

На Софийской улице Санкт-Петербурга стартовали работы по реконструкции известного «моста глупости». Подрядчик приступил к понижению уровня дорожного полотна для увеличения подмостового габарита с 2,7 до 4,5 метров. За 16 лет существования путепровода под ним застряло более 200 грузовых автомобилей, что сделало объект интернет-мемом и городской достопримечательностью.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В 2018 году, после 150-го инцидента, на подъездах установили ограничительные балки и баннер с предупреждением «Газель не пройдет», однако аварии продолжились. В марте 2021 года проезд был временно закрыт, позже власти приняли решение не открывать движение до полной реконструкции, сообщает «Пятый канал».

Стоимость работ составляет около 4,5 млн рублей, подрядчиком выступает компания «Трансдортех». Проектом предусмотрено понижение уровня проезжей части, что увеличит подмостовой габарит до 4,5 метров. После завершения реконструкции ограничения по высоте будут сняты, и проезд станет доступен для всех видов транспорта.

Кирилл Конторщиков