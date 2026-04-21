У Лабытнанги пробурят пять скважин для изучения мерзлоты

В районе Лабытнанги в 2026 году планируется пробурить пять термометрических скважин для мониторинга температурных изменений грунтов в естественных условиях, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Параллельно в Салехарде и Лабытнанги несколько объектов оснастят термометрическим оборудованием для автоматизированного контроля состояния грунтов под зданиями.

Полученные данные включат в интерактивную карту мерзлоты, запущенную в начале года. Сервис содержит точные сведения о глубине и распространении вечной мерзлоты в Салехарде, Новом Уренгое, Лабытнанги, Харпе и Горнокнязевске. Информация предназначена для ученых, проектировщиков и строителей, помогая внедрять технологии возведения объектов в арктических условиях и планировать развитие инфраструктуры опорных городов региона.

На данный момент система мониторинга вечной мерзлоты на Ямале включает 70 фоновых скважин, пробуренных в нетронутых антропогенным воздействием природных условиях, и более 400 геотехнических скважин, установленных в основаниях зданий.

Ученые продолжат изучение влияния изменений состояния арктического грунта на качество дорожной инфраструктуры. В Новом Уренгое готовится к запуску комплексная дорожно-строительная лаборатория. Основные направления ее работы включают оценку качества автомобильных дорог, их диагностику, паспортизацию, контроль производимых работ и испытания дорожно-строительных материалов, включая асфальтобетоны, битумы и минеральные заполнители.

90% территории ЯНАО находится в зоне вечной мерзлоты. Над созданием геокриологической карты для Салехарда работали ямальские и московские ученые.

Ирина Пичурина