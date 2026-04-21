В школах Челябинской области пройдут антитеррористические учения

В Челябинской области с 21 по 22 апреля силовые ведомства примут участие в антитеррористических учениях. Они отработают план действий при угрозе акта терроризма в школах, детских садах, колледжах и иных образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Учения пройдут сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС по Челябинской области, Росгвардии и антитеррористической комиссии региона. В ходе тренировки они сформируют комплекс мероприятий и алгоритм действий при угрозе терроризма, вооруженных нападений, взрывов и атак беспилотников, а также отработают его на практике.

Во время учений также проверят, как силовые ведомства взаимодействуют с экстренными службами, охраной, работниками и учениками.

Ольга Воробьева