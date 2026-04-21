В Кировском округе мужчина избил тестя трубой и откусил нос его брату

В Кировском округе Ставропольского края 29-летний местный житель избил металлической трубой своего тестя и откусил кончик носа брату потерпевшего во время застолья у родственников в станице Советской, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Полицейские Отдела МВД России «Кировский» получили сообщение из больницы, куда две скорые помощи доставили пострадавших с тяжелыми травмами. Следственный отдел возбудил два уголовных дела по ч. 1 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которые объединили в одно производство.

Молодой человек сначала повздорил с тестем и нанес ему не менее трех ударов металлической трубой по голове и другим частям тела. Судебно-медицинская экспертиза выявила у первого потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и контузию головного мозга первой степени — это тяжкий вред здоровью. Во второй потасовке нападавший повалил на землю брата тестя и укусил его за щеку и кончик носа; второму мужчине теперь требуется восстановительная ринопластика.

Подозреваемый в отделе полиции не признал вину, несмотря на показания потерпевших и свидетелей, и заявил о самообороне. Инцидент произошел на фоне распития алкоголя, что типично для подобных конфликтов в регионе: застолья часто перерастают в драки с тяжелыми последствиями. Станица Советская входит в Кировский район с населением около 20 тыс. человек, где такие происшествия фиксируют регулярно из-за бытовых ссор.

Аналогичные случаи (откусывания носа в драках) встречались на Ставрополье и ранее. Например, в 2024 году ставрополец получил условный срок за подобное деяние. Следствие продолжается, подозреваемый под стражей; тяжкий вред здоровью по ст. 111 ч. 2 п. «з» (особой жестокостью) грозит до 10 лет лишения свободы.

Станислав Маслаков