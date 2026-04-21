Мэрия Таганрога рассчитывает собрать на 23% больше турналога в 2026 году

Власти Таганрога ожидают, что поступления туристического налога в городской бюджет за 2026 год достигнут 10,6 млн руб. Это на 2 млн руб., или на 23%, больше показателя 2025 года. Об этом пишет РБК Ростов.

В мэрии города, изданию заявили, что рост связан и с изменением налоговой ставки, и с растущим интересом туристов к старинному портовому городу Ростовской области.

Туристический налог в Таганроге введен с 1 января 2025 года по решению городской думы, как и в других муниципалитетах региона, включая РостовнаДону, Азов, Шахты и Волгодонск. В 2025 году ставка составляла 1% от стоимости проживания, но не более 100 руб. в сутки с человека, а в 2026 году она выросла до 2%, что напрямую повлияло на увеличение поступлений. В последующие годы ставка будет повышаться на 1% каждый год и к 2029 году достигнет 5%.

По данным администрации, в первом квартале 2026 года турналог принес Таганрогу 2,2 млн руб. Это совпадает с объемом сборов за аналогичный период 2025 года, что означает, что база туристического потока осталась на прежнем уровне, а рост доходов формируется именно за счет повышения налоговой ставки. В Ростовской области общий объем поступлений туристического налога в консолидированный бюджет уже к сентябрю 2025 года превысил 73,3 млн руб., что показывает, насколько активно регион развивает новый инструмент наполнения бюджетов через туризм.

В мэрии Таганрога отмечают, что в 2026 году город планирует принять более 150 тыс. туристов, в том числе за счет продолжающегося роста спроса со стороны жителей соседних регионов и столиц. В летний период загрузка отелей и гостевых домов в городе достигает около 90%, поэтому властям приходится усиливать работу с инвесторами по расширению городского номерного фонда. В частности, идет реконструкция здания на улице Портовая, 1 под отель формата 4 звезды на 54 номера, что должно повысить комфортность и привлекательность Таганрога как туристического направления.

Сейчас в городе для приема туристов работают 52 классифицированных средства размещения, из них 42 гостиницы и 10 гостевых домов. По данным операторов краудсайтов и региональных отчетов, в 2024 году Таганрог посетило на 100 тыс. туристов больше, чем в 2023 году, что подтверждает тренд роста туристического потока. В 2025 году из общего числа отдыхающих в Ростовской области около трети выбирали именно Таганрог, что делает его одной из ключевых туристических точек региона.

Станислав Маслаков