В АО «Банк Пермь» избран новый председатель правления

По данным «Ъ-Прикамье», 16 апреля состоялся совет директоров АО «Банк Пермь», на котором председателем правления финансовой организации избран Кирилл Болтрушевич, его первым днем работы стал 18 апреля. Сам господин Болтрушевич подтвердил информацию.

Кирилл Болтрушевич работает в банковской сфере с 2004 года, начинал карьеру в «Сбербанке», где отвечал за направление кредитования физических лиц. В 2007 году перешел в банк «Урал ФД», где прошел путь от экономиста до исполнительного директора, члена правления банка.

Господин Болтрушевич сообщил, что в «Банке Пермь» он сконцентрируется на расширении клиентской базы и повышении привлекательности банковских услуг организации.

Банк «Пермь» создан в 1990 году. В течение более чем 30 лет банком руководила Людмила Саранская, которая оставила свой пост в ноябре 2025 года. В течение полугода в статусе и.о. председателя правления был зампредправления Александр Утятников.