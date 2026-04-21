В Ростовской области в I квартале ввод частных домов сократился на 40%

Ростовская область ввела 334 тыс. кв. м жилья в частных домах за первый квартал 2026 года. Этот показатель на 40% ниже уровня аналогичного периода 2025 года, свидетельствуют данные «Дом.РФ». Донской регион занял десятое место среди субъектов РФ по объемам ввода индивидуального жилищного строительства.

Общий ввод жилья в области за январь–март достиг 313 тыс. кв. м, несмотря на то, что власти планируют 2,8 млн кв. м за весь 2026 год. В 2025 году донские строители сдали 2,75 млн кв. м жилья, и тем самым почти выполнили план. Эксперты связывают спад ИЖС с высокими ставками по ипотеке и сокращением господдержки, хотя сектор многоквартирных домов показывает рост: за квартал ввели 383 тыс. кв. м — на 83% больше, чем годом ранее. По строящемуся ИЖС Ростовская область удерживает восьмое место в стране.

Региональные лидеры по отрицательной динамике — Краснодарский край с падением на 59%, Московская область на 50% и Ставропольский край на 42%. Чечня, напротив, нарастила ввод ИЖС на 65%, Дагестан — на 49%, Самарская область — на 20%. В целом по России ввод жилья в I квартале 2026 года составил 22,1 млн кв. м, но структура неоднородна: многоквартирные дома сокращают темпы из-за переноса сроков сдачи объектов. В 2025 году страна ввела 108,1 млн кв. м жилья с ростом 0,4%, где ИЖС обеспечил 59% объема и прибавил 2%. Прогнозы на 2026 год пессимистичны: ввод многоквартирных домов упадет на 11–20% до 41 млн кв. м из-за высоких ставок и снижения запусков на 14%.

Минстрой РФ фиксирует общероссийский ввод жилья на уровне 22,1 млн кв. м к 1 апреля, подчеркивая диспропорции по регионам. Эксперты прогнозируют дальнейшее замедление рынка из-за кредитной нагрузки и переноса 16,2 млн кв. м на будущие годы. Ростовские власти корректируют планы, фокусируясь на многоквартирном строительстве и господдержке ИЖС для семей. Это отражает общероссийский тренд: ИЖС теряет долю под давлением экономики, но остается ключевым для регионов.

Станислав Маслаков