Власти Кубани готовы поддержать создание кластера по производству косметики

В Краснодарском крае могут создать кластер по производству парфюмерно-косметической продукции при наличии заинтересованных инвесторов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве промышленной политики.

В ведомстве отметили, что готовы оказать содействие в реализации таких проектов в рамках действующих мер поддержки. В частности, производителям косметической продукции уже доступны субсидии по программе развития промышленности региона.

Поддержка предусматривает компенсации затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям, приобретение оборудования, оплату лизинга, а также аренду земельных участков и производственных помещений в индустриальных парках. Кроме того, предприятия могут получить субсидии на производство импортозамещающей продукции — до 30% от понесенных затрат.

Дополнительные меры поддержки предоставляет Фонд развития промышленности Краснодарского края. Учреждение выдает льготные займы на реализацию инвестиционных проектов, модернизацию производств и пополнение оборотных средств. Размер финансирования варьируется от 5 до 500 млн руб. при ставке от 0,1 до 8% годовых на срок до пяти лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что объем отгрузки парфюмерно-косметической продукции в Краснодарском крае по итогам 2025 года снизился на 4% и составил 3,35 млрд руб. При этом количество производителей в отрасли продолжает увеличиваться: на начало 2026 года зарегистрировано уже 251 юридическое лицо.

Никита Бесстужев