Главные новости за 20 апреля. Кавказ

В Пятигорске ФСБ удалось предотвратить теракт. По данным следствия, гражданка Германии и гражденин одной из стран Центральной Азии собирались устроить взрыв в одном из зданий силовых структур города. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.

В Дагестане социальные выплаты получили 3,6 тыс. человек, пострадавших от паводков.

Предварительный ущерб сельскому хозяйству Дагестана от наводнения превышает 600 млн руб. Точная сумма вырастет, когда вода сойдет с затопленных территорий.

Группа «Арнест» открыла в Узбекистане экспортное предприятие Unigroup Navoiy по производству косметики и товаров для дома. Сумма инвестиций составило 5 млрд руб.

Конкурсный управляющий ООО «Техноконтроль» направил в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении одного из учредителей компании Джабраила Бургуева к гражданскоправовой ответственности в виде возмещения убытков на сумму 253,2 млн руб.

Махачкалинский ФК «Динамо» стал по итогам 2025 года одним из прибыльных клубов РПЛ. Его чистая прибыль составила 566,6 млн руб.