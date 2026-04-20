Жительницу Дагестана будут судить за финансирование экстремистской организации

В Дагестане передано в суд дело о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, обвиняемая была сторонницей экстремистской и запрещенной в России организации. В 2026 году она, «достоверно зная о принятом судебном решении о ее ликвидации», перевела деньги на счет этой организации. Средства со счета, предполагает следствие, обеспечивали деятельность организации.

Наталья Шинкарева