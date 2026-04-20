В Пятигорске арестовали подозреваемых в покушении на подрыв здания силового ведомства

Пятигорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении двух человек, обвиняемых в покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, подозреваемые, гражданка Германии и гражденин одной из стран Центральной Азии, планировали совершить подрыв подрыв здания одного из силовых ведомств. Теракт планировалось совершить в утренние часы, чтобы добиться наибольшего числа жертв среди сотрудников правоохранительных органов. Один из подозреваемых должен был привести взрывное устройство в действие. При этом предполагалось, что женщина не выживет.

Обвиняемые пробудут под арестом до 17 июня.

Наталья Шинкарева