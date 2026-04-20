Главные новости за 20 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Экс-главу отдела транспорта воронежской почты Романа Межерицкого приговорили к 7,5 года за взятку в 300 тыс. руб. По данным следствия, Межерицкий с 7 марта по 20 июня 2025 года незаконно получил деньги за подачу заявок на оказание услуг по перевозке и тем самым за обеспечение допуска грузовых машин для перевозки почтовых отправлений по ранее заключенному договору.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Башкирский бизнесмен Тимур Ишалин вновь попытается войти в банкротство банка «Воронеж». Воронежский арбитраж принял к рассмотрению заявление предпринимателя о разрешении разногласий с конкурсным управляющим обанкротившегося банка — «Агентством по страхованию вкладов». Господин Ишалин с марта пытается через суд включить в реестр требований кредиторов «Воронежа» 81,5 млн руб. долга.

Обязательные экзамены отменили для 11 тысяч белгородских школьников. Ученики 212 школ Белгорода, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского и Шебекинского округов сохраняют возможность получить аттестат без обязательной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

Мэрия Липецка не согласовала местным коммунистам первомайскую акцию в центре, порекомендовав устроить ее на окраине. По словам представителей КПРФ, провести демонстрации на 1 мая в центре им не позволили «впервые в современной истории».

Украинский беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе Курской области. По предварительной информации, ранены три человека. Еще один погиб.

Маслосырзавод ГК «Сыробогатов» в Орле почти втрое нарастил прибыль в 2025 году — с 66 до 184 млн руб. Выручка предприятия выросла на 63% — с 6,9 до 11 млрд руб.

Турпоток в Тамбовскую область в 2025-м вырос на 10% относительно прошлого года, согласно данным облправительства. Официальная статистика Росстата, оценивающая турпоток по числу туристских поездок, также фиксирует рост на 13%. За 2025 год более 11,1 млрд руб. составил вклад туризма в экономику региона.

