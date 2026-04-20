Главные новости за 20 апреля. Сочи

Землетрясение магнитудой 3,7 было зарегистрировано на территории Сочи днем 20 апреля. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 км.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв м.

В Сочи по иску прокуратуры прекращена деятельность частной организации, оказывавшей услуги социальной и психологической помощи несовершеннолетним с нарушениями законодательства. Соответствующее решение принял Лазаревский районный суд.

Один человек погиб во время ночной атаки БПЛА в Туапсе. Обломки беспилотников привели к разрушению остекления в ряде зданий.

В ночь на 20 апреля системы противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты над акваториями Черного и Азовского морей. Всего сбили 112 беспилотников самолетного типа.

Сочинскому государственному цирку присвоят имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Артист был великим дрессировщиком и занимал должность генерального директора компании «Росгосцирк».

В Туапсе специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Замеры выполняются в жилых районах города три раза в сутки — утром, днем и вечером.

В Сочи достигнуты договоренности о реализации двух гостиничных проектов с участием частных девелоперов. Параллельно участники сотрудничества рассматривают возможность реализации еще одного проекта за пределами России.

