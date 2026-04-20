Главные новости за 20 апреля. Новороссийск

В ночь с 19 на 20 апреля в акватории Черного моря ликвидировали БПЛА.

В Анапе спрос на сервисные апартаменты увеличился на 35%.

В Центральном районе Новороссийска начали ремонтировать подпорную стену рядом с районной администрацией.

Заместитель руководителя муниципального казенного учреждения в Новороссийске обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

На пляжах Новороссийска зафиксировали загрязнения машинным маслом.

Ученые оценили темпы восстановления Черного моря в районе Анапы после разлива мазута.

В Новороссийске отремонтируют здание синагоги 1908 года постройки. На объекте начались проектно-изыскательские работы.

Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 34% в Новороссийске.