Главные новости за 20 апреля. Новороссийск
В ночь с 19 на 20 апреля в акватории Черного моря ликвидировали БПЛА.
В Анапе спрос на сервисные апартаменты увеличился на 35%.
В Центральном районе Новороссийска начали ремонтировать подпорную стену рядом с районной администрацией.
Заместитель руководителя муниципального казенного учреждения в Новороссийске обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
На пляжах Новороссийска зафиксировали загрязнения машинным маслом.
Ученые оценили темпы восстановления Черного моря в районе Анапы после разлива мазута.
В Новороссийске отремонтируют здание синагоги 1908 года постройки. На объекте начались проектно-изыскательские работы.
Дизельное топливо за неделю выросло в цене на 34% в Новороссийске.