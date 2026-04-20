В Сочи стартовали работы по подготовке пляжей к купальному сезону

Масштабные работы по подготовке пляжей к купальному сезону стартовали в Сочи. Сезон начнется 1 июня, сообщили в муниципальном центре управления курорта.

По данным мэрии, сейчас на пляжах приводят в порядок территорию: красят тротуары, выравнивают и очищают пляжную зону от мусора, ремонтируют и моют настилы, душевые кабинки и раздевалки. Также восстанавливают пешеходные дорожки и спуски к воде. На набережных выполняют восстановление плиточного покрытия: заменяют поврежденную плитку, затирают швы и приводят в порядок облицовку.

Все пляжи должны быть готовы к официальному старту купального сезона 1 июня.

Ранее сообщалось, что к лету в Сочи планируют открыть 11 новых пляжей: девять в Лазаревском районе и два — в Хостинском. Всего к услугам жителей и гостей курорта будет 185 пляжных территорий. Их общая протяженность составит более 40 км.

В настоящее время в городе работают 33 зимних пляжа. Они расположены вдоль основных прогулочных зон и набережных. Эти пляжи будут открыты до мая.

Подготовка пляжей к купальному сезону проводится ежегодно. В 2025 году курорт принял рекордное число туристов, и власти рассчитывают на высокий турпоток и в этом сезоне. Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих: на пляжах будут работать спасательные посты, будут установлены камеры видеонаблюдения и системы оповещения.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 16 апреля. По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет порядка 10 тыс. кв м.

