Южная транспортная прокуратура проверяет экстремальный полет в Сочи

Южная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств полета на вертолете в Сочи. Поводом стало видео, опубликованное в Telegram-канале «112». На кадрах запечатлено, как совладелец стоматологических клиник и основатель хоккейного клуба вместе с другом летят, стоя на шасси вертолета. Полет проходил на предельно малой высоте над пляжной полосой. Ролик сопровождался песней «Прекрасное далеко».

Этот экстремальный полет вызвал обеспокоенность у надзорных органов, так как он нарушает правила безопасности. За такие действия пилоту может грозить лишение лицензии, а участникам полета — административная ответственность.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства эксплуатации вертолета Gazelle HT.MK2. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Прокуратура намерена выяснить все детали использования воздушного судна. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры. Проверка проводится с целью обеспечения безопасности полетов и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее подобные случаи уже фиксировались в разных регионах России. За опасные трюки с воздушными судами нарушители привлекались к административной и уголовной ответственности. Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения.

Мария Удовик