Сочинскому цирку присвоят имя народного артиста СССР Мстислава Запашного

Сочинскому государственному цирку присвоят имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Сергея Белякова.

По словам господина Белякова, традиция давать циркам имена выдающихся артистов в постсоветское время была утеряна. Компания «Росгосцирк» при поддержке «Большого Московского цирка» решила возобновить эту традицию. Торжественная церемония присвоения имени пройдет 14 мая в Сочи в рамках инклюзивного фестиваля.

Глава Росгосцирка назвал Мстислава Запашного великим дрессировщиком и прекрасным человеком. Артист также занимал должность генерального директора компании «Росгосцирк». Его семья до сих пор живет в Сочи. Внук Мстислава Запашного — Ярослав Запашный — в настоящее время выступает с гастролями в Севастополе.

«Это большая, великая династия. Мы решили соединить и найти всех, кто был с ним знаком, и пригласить на присвоение Сочинскому цирку имени Мстислава Михайловича Запашного»,— заключил Сергей Беляков.

Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. В 2026 году праздник выпал на 18 апреля. Праздник появился благодаря двум ключевым инициативам: созданию в 2002 году Европейской цирковой ассоциации и организации Всемирной федерации цирка в 2008 году под патронажем принцессы Монако Стефании. Под ее председательством Всемирный день цирка впервые прошел в 2010 году. В праздновании приняли участие более 25 стран, включая Россию.

Присвоение сочинскому цирку имени Мстислава Запашного станет важным событием для культурной жизни курорта. Цирк, расположенный в центре Сочи, является одной из визитных карточек города и принимает как российские, так и зарубежные труппы. Ожидается, что на церемонию пригласят представителей цирковых династий, коллег и родственников артиста.

