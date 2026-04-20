В порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами 21 апреля

Днем и вечером 21 апреля в акватории порта Новороссийска будут проводиться учения с применением стрельб, сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения военно-морской базы пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Дежурные силы НВМБ отработают практические навыки по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

При проведении стрельб в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко