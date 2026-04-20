На Ставрополье 70,4% пациентов с раком живут пять лет и дольше

На Ставрополье выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями: по данным краевого минздрава, показатель достиг 70,4%. Ведомство связывает это с более ранним выявлением опухолей, развитием маршрутизации больных и дооснащением онкослужбы современным оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Ставропольского края Фото: Минздрав Ставропольского края

В крае также увеличилась доля рака, обнаруженного на I стадии, — до 52%. Одногодичная летальность снизилась до 16,8%, заявил министр здравоохранения региона Юрий Литвинов. По его словам, это стало результатом системной работы в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который теперь встроен в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

С 2019 года Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер получил 255 единиц оборудования. На эти цели направили более 36 млрд руб. Власти также продолжают строить новый корпус онкодиспансера, который должны ввести в 2027 году. После запуска он позволит расширить диагностические и лечебные мощности и увеличить пропускную способность поликлиники.

Для ускорения диагностики и лечения в крае работают пять центров амбулаторной онкологической помощи. При них открыты дневные стационары, где пациенты могут получать химиотерапию без длительной госпитализации. В краевом бюджете на популяционную профилактику онкозаболеваний в прошлом году предусмотрели 350 тыс. руб., а тематические передачи и ролики регулярно выходят на телевидении и в соцсетях.

На фоне этих мер Ставрополье демонстрирует заметное улучшение основных онкологических показателей. Для региональной системы здравоохранения это означает не только рост выявляемости, но и более ранний старт лечения, который напрямую влияет на прогноз для пациентов.

Станислав Маслаков