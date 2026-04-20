Инвестиции в региональные парки Ставрополья выросли до 64,6 млрд рублей

В Ставропольском крае сумма инвестиций в региональные парки в 2025 году составила 64,6 млрд руб., что на 3,5% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил в своем канале в Max глава регионального министерства экономического развития Антон Доронин.

«Количество созданных рабочих мест достигло порядка 3 тысяч. Доля занятой площади составляет 97,4%»,— уточнил господин Доронин.

На Ставрополье действует 10 региональных парков. Планируется, что в текущем году объем инвестиций от резидентов парков достигнет 65 млрд руб.

