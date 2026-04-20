Дизельное топливо подорожало на 34% за неделю в Новороссийске

За неделю средняя розничная цена дизельного топлива в Новороссийске выросла на 34,31%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга городского управления экономического развития.

По данным на 13 апреля стоимость дизельного топлива составляла 73,41 руб./л, а к 20 апреля показатель увеличился до 98,6 руб./л. Бензин с октановым числом АИ-92 вырос в цене на 0,48% с 64,75 руб./л до 65,06 руб./л, АИ-95 подорожал с 71,55 руб./л до 71,68 руб./л, рост стоимости составил 0,18%.

За прошедшую неделю снизилась розничная стоимость сжиженного углеводородного газа для заправки автотранспорта на 0,77% с 32,53 руб./л до 32,28 руб./л.

София Моисеенко