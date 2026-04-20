Областной суд подтвердил обоснованность ареста ярославца за пикет на кладбище

Ярославский областной суд оставил без изменения решение районного суда о назначении организатору несогласованного пикета на Леонтьевском кладбище Андрею Акимову пяти суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Райсуд вынес решение 17 февраля, признав Акимова виновным в нарушении порядка организации либо проведения демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Как ранее установил суд, 16 февраля, в годовщину смерти Алексея Навального, местный житель провел у памятника жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов массовое мероприятие в форме пикета «с использованием религиозных свечей». В акции приняли участие три человека.

Андрей Акимов не согласился с решением суда и обжаловал его. В суде он пояснил, что встретился на кладбище со своими знакомыми, чтобы обсудить вопросы налогообложения и платных парковок.

«Суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку они опровергаются представленными доказательствами»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Алла Чижова