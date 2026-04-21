В Черноземье 22 апреля ожидается дождливая погода, до +11°C

В среду, 22 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода с осадками. Местами возможна переменная облачность. Температура воздуха будет варьироваться от +3°C до +11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +5°C, днем повысится до +9°C, вечером опустится до +8°C, ночью — до +4°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром ожидается +4°C, днем температура поднимется до +7°C, вечером сохранится на уровне +7°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +5°C, днем повысится до +10°C, вечером — до +9°C, ночью понизится до +5°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +4°C, днем — +9°C, вечером — +7°C, ночью опустится до +3°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле ожидается переменная облачность без осадков. Утром температура составит +4°C, днем поднимется до +11°C, вечером — до +10°C, ночью похолодает до +6°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром температура составит +4°C, днем — +8°C, вечером — +7°C, ночью — +3°C. Ветер до 3 м/с.

Сергей Калашников