В Ставрополе дело о превышении полномочий при закупке передали в суд

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), возбужденное в отношении 49-летнего главного инженера фармацевтического предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Следствие считает, что обвиняемый нарушил инструкцию и положение о закупках, заключив договор подряда на строительно-монтажные работы со своим приятелем без обоснования выбора единственного поставщика и при этом завысив стоимость работ. Экспертиза показала, что работы подрядчик выполнил некачественно. Однако подозреваемый принял их ненадлежащим образом, причинив материальный ущерб предприятию на сумму более 2 млн руб.

Уголовное дело направили в суд.

