В Новороссийске отремонтируют здание синагоги 1908 года постройки

В Новороссийске начались проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту Городского центра национальных культур, здание является объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, на участке провели детальное лазерное сканирование и замерили фасады.

В рамках капитального ремонта здания 1908 года постройки планируется «бережно отнестись к историческому облику», подчеркнул Андрей Кравченко. Глава города заявил, что подрядная организация занимается изучением архивных документов и осуществляет инженерно-технические изыскания.

Специалисты определят показатели изношенности конструкций и создадут точную цифровую копию здания. По словам Андрея Кравченко, работы в рамках капремонта объекта будут проводиться под строгим контролем.

Городской центр национальных культур располагается в Центральном районе на улице Грибоедова, 12А в бывшем здании синагоги. Объект был восстановлен после Великой Отечественной войны в 1951 году, как указывается в реестре объектов культурного наследия Новороссийска.

В феврале 2026 года на разработку проектно-сметной документации по сохранению и приспособлению здания для современного использования выделили 6,6 млн руб.

София Моисеенко