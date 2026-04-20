Время выгодных решений

Один из ведущих девелоперов региона — компания ВЫБОР — запустил весенние акции сразу в нескольких жилых комплексах. Мы изучили предложения и выяснили, какие квартиры можно купить с существенной выгодой.

Фото: ВЫБОР Жилой дом «Циолковский» рядом со сквером Героев Стратосферы

Жилой дом «Циолковский»

В 14-этажном монолитном доме всего 195 квартир: от функциональных студий площадью 23,5 кв. м до евротрешек 59,7 кв. м. Свободная планировка и черновая отделка дают возможность реализовать любой дизайн-проект.

Стоимость по прайсу – от 4,1 млн рублей, однако на сайте застройщика перечисляются условия, при которых цена заметно снижается. Так, при оформлении ипотеки предоставляется скидка 15%, для жителей новых регионов, Белгородской, Курской областей и семей участников СВО – 17%, а при покупке за собственные средства можно сэкономить 18%. Это базовое предложение, которое распространяется на ряд проектов компании.

Также до конца апреля на ряд квартир в «Циолковском» действует скидка 20%. Студию 30,5 кв. м можно купить за 4,3 млн рублей, евродвушку – за 4,7 млн рублей, а евротрешку – за 5,8 млн рублей.

Рисунок: ВЫБОР Визуализация ЖД «Циолковский»

Почему стоит присмотреться

Дом возводится в левобережной части города, на первой линии улицы Циолковского, до центра города всего 15 минут на авто. Окна большой части квартир выходят на сквер Героев Стратосферы, часть которого ВЫБОР обновит в рамках проекта.

Социальная инфраструктура полностью сформирована. В шаговой доступности несколько школ и детсадов, техникумы, факультеты вузов, учреждения доп.образования, а также спортивный и медицинский кластеры.

Для комфорта жителей в «Циолковском» предусмотрена безбарьерная среда с входными группами на уровне земли, единый сквозной вестибюль, который связывает внутренний двор и сквер, а также подземный паркинг, кладовые и колясочная. На первом этаже разместятся магазины и бытовые сервисы.

Рисунок: ВЫБОР Пример благоустройства территории в ЖК «Май»

Жилой комплекс «Май» на проспекте Патриотов

Это решение для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и близостью к природе. В числе преимуществ «Мая» – высокая скорость строительства (технология ОБД) и полная чистовая отделка.

На выделенный пул квартир в позиции 1 девелопер предлагает скидку до 20%. Однокомнатные – от 5,6 млн рублей, двушки – от 7,6 млн руб., трешки – от 9,6 млн. рублей.

Комплекс состоит из четырех домов. Благодаря зеленому окружению и отсутствию по соседству высотной застройки большая часть квартир – видовые. Рядом – развитая инфраструктура Юго-Западного района, лесопарковые зоны и река Дон. При этом до центра города – всего 25 минут на автомобиле.

Фото ЖК «Счастье» предоставлено профессиональным сообществом ландшафтных дизайнеров Черноземья ШМЕЛЬ



Жилой комплекс «Счастье» напротив ТРЦ «Град»

«Счастье» – уютный ЖК с атмосферными тематическими кварталами. Проектом предусматривается 14 семиэтажных домов (из них 4 уже сданы), насыщенное благоустройство, собственный парк и детский сад на территории. Благодаря удобному расположению из «Счастья» удобно добираться в любой район города через Московское шоссе и окружную.

В апреле на ряд однушек в строящейся позиции 3 действует скидка 17%. Квартиру с современной чистовой отделкой можно купить за 4,5 млн рублей.

Фото ЖК «Счастье» предоставлено профессиональным сообществом ландшафтных дизайнеров Черноземья ШМЕЛЬ



Все перечисленные предложения ограничены, действуют до 30.04.2026 г, не суммируются с другими акциями.

Подробные условия и актуальный перечень квартир можно уточнить

Не оферта, носит информационный характер. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения акции. Стоимость действительна на момент публикации. Долевое строительство. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф ЖД «Циолковский» расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Циолковского, уч. 26. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР СТРОЙ». ОГРН 1253600009046. ЖК «Май»: поз. 1 расположена по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов, кадастровый номер: 36:34:0504032:761. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344. ЖК «Счастье»: поз. 3 расположена по адресу: Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. Генерала Черткова. Застройщик ООО СЗ «ВЫБОР-ЮГ». ОГРН 1193668017344.

