Почта России за последние два года резко нарастила сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на базе своих отделений. На Северном Кавказе сейчас работает свыше 1200 таких точек — около 400 в городах и более 850 в сельских поселениях, сообщили в компании.

Эта сеть стала ключевым драйвером цифровой и торговой интеграции отдаленных районов в общее российское пространство онлайн-ритейла, где местные магазины не справляются с ассортиментом. Жители горных сел и малых населенных пунктов теперь получают все — от бытовых мелочей и крупной техники до автомобильных шин, без поездок в города.

Молодые мамы заказывают книги, игрушки, детское питание, одежду и обувь для детей; домовладельцы выбирают товары для хозяйства, сада и огорода; молодежь покупает косметику, стильную одежду и спортивные товары. Все чаще ПВЗ посещают пожилые люди, которые осваивают онлайн-покупки и совмещают их с традиционными визитами на почту за письмами. В городах эти пункты дополняют существующую доставку, а в селах часто остаются единственной точкой доступа к маркетплейсам — как в Гази-Юрте (Ингушетия) или Куруше (Дагестан), самом высокогорном селе России.

Появление ПВЗ напрямую повышает качество жизни: люди экономят время, деньги и силы, особенно семьи с детьми и пенсионеры, не тратясь на дальние поездки за сезонными товарами. Доступ к онлайн-торговле стимулирует локальную экономику — растет спрос на интернет и цифровые сервисы. Сотрудники почты прошли специальное обучение работе с маркетплейсами, что сократило время выдачи заказов и подняло качество обслуживания, отмечает директор группы регионов «Северный Кавказ» Почты России Александр Плотников.

Использование готовой инфраструктуры отделений минимизировало затраты и ускорило запуск ПВЗ в труднодоступных зонах, где онлайн-торговля набирает обороты. В целом по России сеть ПВЗ выросла на 44,7% за 2025 год и достигла 226,4 тыс. точек к январю 2026-го, во многом благодаря почтовым отделениям и франчайзингу маркетплейсов. На Кавказе этот тренд усиливает модернизацию: Почта обновила сотни сельских отделений по всей стране, включая более 750 в удаленных районах к 2030 году. ПВЗ превращают почту в центр современной жизни сел, где технологии гармонично сочетаются с традициями на одной улице.