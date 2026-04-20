В СКФО за два года открылось свыше 1200 ПВЗ при почтовых отделениях
Почта России за последние два года резко нарастила сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на базе своих отделений. На Северном Кавказе сейчас работает свыше 1200 таких точек — около 400 в городах и более 850 в сельских поселениях, сообщили в компании.
Эта сеть стала ключевым драйвером цифровой и торговой интеграции отдаленных районов в общее российское пространство онлайн-ритейла, где местные магазины не справляются с ассортиментом. Жители горных сел и малых населенных пунктов теперь получают все — от бытовых мелочей и крупной техники до автомобильных шин, без поездок в города.
Молодые мамы заказывают книги, игрушки, детское питание, одежду и обувь для детей; домовладельцы выбирают товары для хозяйства, сада и огорода; молодежь покупает косметику, стильную одежду и спортивные товары. Все чаще ПВЗ посещают пожилые люди, которые осваивают онлайн-покупки и совмещают их с традиционными визитами на почту за письмами. В городах эти пункты дополняют существующую доставку, а в селах часто остаются единственной точкой доступа к маркетплейсам — как в Гази-Юрте (Ингушетия) или Куруше (Дагестан), самом высокогорном селе России.
Появление ПВЗ напрямую повышает качество жизни: люди экономят время, деньги и силы, особенно семьи с детьми и пенсионеры, не тратясь на дальние поездки за сезонными товарами. Доступ к онлайн-торговле стимулирует локальную экономику — растет спрос на интернет и цифровые сервисы. Сотрудники почты прошли специальное обучение работе с маркетплейсами, что сократило время выдачи заказов и подняло качество обслуживания, отмечает директор группы регионов «Северный Кавказ» Почты России Александр Плотников.
Использование готовой инфраструктуры отделений минимизировало затраты и ускорило запуск ПВЗ в труднодоступных зонах, где онлайн-торговля набирает обороты. В целом по России сеть ПВЗ выросла на 44,7% за 2025 год и достигла 226,4 тыс. точек к январю 2026-го, во многом благодаря почтовым отделениям и франчайзингу маркетплейсов. На Кавказе этот тренд усиливает модернизацию: Почта обновила сотни сельских отделений по всей стране, включая более 750 в удаленных районах к 2030 году. ПВЗ превращают почту в центр современной жизни сел, где технологии гармонично сочетаются с традициями на одной улице.