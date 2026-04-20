БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря

Днем 20 апреля над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 08:00 до 15:00 над регионами РФ сбили 33 украинских беспилотника. БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

В ночь с 19 на 20 апреля в Новороссийске, Геленджике и Анапе объявляли угрозу атаки беспилотников. Режим был снят в течение нескольких часов.

София Моисеенко

