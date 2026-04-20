С учредителя ставропольского «Техноконтроля» потребовали 253 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Техноконтроль» Анна Иголкина направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении одного из учредителей компании Джабраила Бургуева к гражданскоправовой ответственности в виде возмещения убытков на сумму 253,2 млн руб. В Единый федеральный реестр сведений о банкротстве включено сообщение о том, что заявление подано и взыскиваемые средства в случае положительного решения должны пополнить конкурсную массу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Техноконтроль» зарегистрировано в Ставрополе и работает в сфере технических испытаний, исследований, анализов и сертификации. В числе учредителей числятся Джабраил Бургуев, Абдуллах Алиев и Патимат Латипова. Конкурсный управляющий Анна Иголкина, член Союза арбитражных управляющих «Созидание», действует в рамках упрощенной процедуры конкурсного производства, введенной для «отсутствующего должника» — юрлица, фактически прекратившего управление и хозяйственную деятельность при наличии множества кредиторов и минимальных активов.

Суд ранее признал компанию банкротом и ввел упрощенное конкурсное производство. В рамках процедуры конкурсный управляющий обязан проверять, не принимались ли решения, приведшие к ухудшению положения кредиторов, в том числе через вывод активов, неправомерные сделки или нерациональное расходование средств. Именно в этом контексте Анна Иголкина заявила о претензиях к Джабраилу Бургуеву.

В заявлении указывается сумма убытков 253,2 млн руб., которую конкурсный управляющий требует взыскать в пользу самого ООО «Техноконтроль». По действующему закону о банкротстве, если суд установит, что Джабраил Бургуев как контролирующее лицо принимал решения, повлекшие ухудшение финансового положения общества, его могут привлечь к ответственности либо в виде субсидиарной, либо в виде гражданскоправовой компенсации в пределах доказанного ущерба.

Ранее «Техноконтроль» фигурировал в нескольких судебных спорах как истец по взысканию задолженности с партнеров по договорам технических услуг, в том числе в региональных арбитражных судах. В одном из московских процессов компания требовала включить задолженность более 1 млрд руб. в реестр кредиторов другого банкрота, что свидетельствует о наличии у нее крупных контрагентских и проектных связей. В последнее время, однако, юрлицо фигурирует в открытых реестрах как банкрот, а не как активный участник рынка.

Сейчас в открытых источниках не раскрываются подробности сделок, распоряжений имуществом или конкретных действий, которые Анна Иголкина считает повлекшими убыток. В публичных выписках и отчетах указывается лишь сумма иска, которая составляет порядка 15–16% от активов компании по данным за 2023 год — величина, которую юристы оценивают как существенную. Окончательное решение по иску конкурсного управляющего Анны Иголкиной к Джабраилу Бургуеву будет оглашено после завершения судебного разбирательства.

Станислав Маслаков