На Ставрополье разработают единый механизм реабилитации детей-инвалидов

В Ессентуках в центре реабилитации инвалидов прошло выездное совещание комитета краевой Думы, посвященное бюджету в сфере развития системы помощи инвалидам, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Площадь центра превышает 7,7 тыс. кв. м. Он включает учебные и жилые корпуса, медицинское отделение, мастерские и объекты социальной инфраструктуры. Всего в Ставропольском крае услуги ранней помощи детям оказывают 138 организаций. Всего мероприятия по реабилитации и абилитации реализуют более 1,1 тыс. учреждений. Медицинскую реабилитацию обеспечивают 11 профильных организаций в рамках трехэтапной системы.

По итогам совещания, как следует из сообщения, власти подготовят предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия и нормативного регулирования для разработки единого механизма реабилитации детей-инвалидов.

