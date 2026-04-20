В Татарстане суд продлил арест Роману Сычеву, обвиняемому в мошенничестве

Верховный суд Татарстана продлил арест Роману Сычеву до 2 октября, сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, под псевдонимом Рома Сыч он занимал высшее положение в преступной иерархии.

Следующее судебное заседание назначено на 28 апреля.

Романа Сычева задержали в апреле прошлого года. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), а также по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По последней статье ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

