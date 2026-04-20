Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На новые турникеты для двух станций нижегородского метро выделили 57 млн рублей

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на установку технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станциях «Московская» и «Заречная». Начальная стоимость контракта составляет 57,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Большинство станций метро в Нижнем Новгороде оборудованы турникетами 1973 года выпуска

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги закупки подведут 30 апреля. Установить новое оборудование необходимо в течение 120 календарных дней после заключения контракта.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Нижегородское метро» намерено постепенно заменить все старые турникеты: 13 из 15 станций метрополитена оборудованы турникетами 1973 года выпуска. Новые установлены на двух последних введенных станциях — «Горьковской» и «Стрелке».

Галина Шамберина