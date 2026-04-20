На новые турникеты для двух станций нижегородского метро выделили 57 млн рублей

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на установку технических средств для организации платного прохода и контроля выхода пассажиров через турникеты на станциях «Московская» и «Заречная». Начальная стоимость контракта составляет 57,6 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Большинство станций метро в Нижнем Новгороде оборудованы турникетами 1973 года выпуска

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Большинство станций метро в Нижнем Новгороде оборудованы турникетами 1973 года выпуска

Итоги закупки подведут 30 апреля. Установить новое оборудование необходимо в течение 120 календарных дней после заключения контракта.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Нижегородское метро» намерено постепенно заменить все старые турникеты: 13 из 15 станций метрополитена оборудованы турникетами 1973 года выпуска. Новые установлены на двух последних введенных станциях — «Горьковской» и «Стрелке».

Галина Шамберина