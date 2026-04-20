Ставрополье вышло на второе место по цене бензина на Северном Кавказе

Ставропольский край входит в число лидеров по дороговизне автомобильного топлива на Северном Кавказе, уступая только Дагестану. По данным СевероКавказстата за февральапрель 2026 года, средняя цена бензина в крае держится около 67–69 руб. за литр, а в Дагестане – чуть выше 68,5 руб.

По итогам 2025–начала 2026го регион зафиксировал рост цен на бензин порядка 11% за год: в январе 2026го средняя стоимость поднялась до 67,3 рубля против 60,4 руб. годом ранее. В феврале 2026го средняя цена бензина в Ставрополье составила 67,82 руб.; АИ92 стоил примерно 63,74 руб., АИ95 – около 70,13 руб., АИ98 и выше – 93,52 руб., дизельное топливо – 74,3 руб. за литр. К апрелю 2026го цены продолжили ползти вверх: по данным Росстата за 30 марта–6 апреля, АИ92 в крае стоит 64,55 руб., АИ95 – 70,91 руб., АИ98 и выше – 94,77 руб., дизель – 74,72 руб.

Такой рост обусловлен как общероссийской топливной ситуацией, так и региональными факторами. Осенью 2025го плановые и аварийные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах сократили производство бензина и дизеля, а повышенный спрос на фоне сезона уборок урожая и отпусков усилил давление на цены. Власти РФ ввели запрет на экспорт бензина и обнулили импортные пошлины, однако цены на бензин и дизель в Ставропольском крае продолжили опережать общую инфляцию, которая в декабре 2025го в регионе достигала 10,19%.

К региональным причинам добавились рост акцизов – в 2025м акцизы на бензин увеличили на 14%, на дизель – на 16% – и логистические издержки независимых АЗС, которые догоняют сетевые компании по ценам. На Ставрополье отмечали дефицит АИ95 и дизеля на отдельных заправках, что позволило операторам повышать цены, рассчитывая на неэластичный спрос. Антимонопольщики видят в этом как последствия прежнего демпинга, так и «догоняющее» повышение маржи, а эксперты напоминают, что в Ставропольском крае сезонный спрос на топливо дополнительно усиливает весной и летом изза аграрного характера экономики.

Фермеры и сельхозпроизводители региона в посевной и уборочный периоды резко увеличивают потребление бензина и дизеля, что традиционно дает повод к росту цен на топливо в крае. Власти края с сентября 2025го усилили проверки АЗС, но эффект оказался ограниченным: нестабильность нефтепереработки и инфляция продолжают задавать ритм рынку. В апреле 2026го наблюдается уже не отдельные «скачки», а устойчивый ползучий рост: за неделю в конце марта–начале апреля средняя цена бензина в регионе выросла на 0,39%, АИ92 и АИ95 подорожали на 0,4–0,5%, дизель – на 0,37%.

Станислав Маслаков