В порт Новороссийска пытались ввезти более 20 тысяч долларов США

Таможня Новороссийска пресекла незаконный ввоз иностранной валюты в порт. По данным пресс-службы ведомства, на судне, прибывшем из Турции, обнаружили 33,8 тыс. долларов США.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По данным новороссийской таможни, капитан судна заявлял об отсутствии наличной иностранной валюты. В ходе таможенного контроля специалисты обнаружили незадекларированные денежные средства.

В рамках действующего законодательства при единовременном ввозе наличных или дорожных чеков на общую сумму более 10 тыс. долларов США необходимо осуществлять таможенное декларирование.

В отношении капитана судна возбудили уголовное дело за контрабанду наличных денежных средств.

София Моисеенко