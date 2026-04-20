Прокуратура Лермонтова потребовала вернуть городу 8 га земель

В Лермонтове в ходе проверки земельного законодательства прокуратура выявила нарушение земельного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В суд направлено заявление с требованием признать сделку недействительной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, проверка показала, что муниципалитет без проведения торгов отдл в аренду физическому лицу земельный участок площадью 8 га под малоэтажную жилую застройку. «Основанием для предоставления в аренду земли на 49 лет под горой Бештау в обход конкурентных процедур явилось расположение на участке принадлежащего лицу объекта недвижимости»,— сказано в сообщении.

Вместе с тем, площадь участка превышала размеры расположенного на нем строения более чем в 5 тыс. раз. Землепользователь не доказал необходимость использования такого участка для эксплуатации такого здания. В суд направлено заявление с требованием признать сделку недействительной, а также вернуть землю в собственность города.

Наталья Шинкарева