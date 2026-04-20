В Ярославле объявили ЧС из-за протекающей крыши в МКД

В Ярославле ситуацию с аварийным состоянием кровли многоквартирного дома (МКД) № 2 по улице Рыкачева отнесли к чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протекающая крыша

Фото: Народный фронт, Ярославская область

Как указывается в документе, границами зоны ЧС определена территория в пределах земельного участка, на котором расположен МКД. Постановлением вводится соответствующий режим функционирования для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области. Контроль за исполнением постановления мэр оставил за собой.

В феврале текущего года областное отделение «Народного фронта» сообщало, что несколько лет назад в пятиэтажном доме на Рыкачева состоялся капремонт крыши, однако после него в период оттепели квартиры стало затапливать.

«По данным экспертизы, кровля протекает, стропильная система в аварийном состоянии и вообще качественно смонтирована только водосточная система»,— говорилось в сообщении отделения.

Алла Чижова