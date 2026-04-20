Ставропольские аграрии начали сев кукурузы на 132 тысячах га

Аграрии Ставропольского края активно приступили к посеву кукурузы на зерно. Работы развернулись в десяти муниципальных округах региона, где на сегодняшний день засеяли уже 9,2 тыс. га полей, сообщили в региональном минсельхозе.

Аграрии выделили под эту культуру общую площадь в 132,4 тыс. га, полностью обеспечив себя семенами в объеме 1,7 тыс. тонн.

Первый замминистра сельского хозяйства края Елена Тамбовцева подчеркнула ключевую роль кукурузы в кормовой и пищевой базе региона. Аграрии используют ее как для производства кормов, так и для переработки, что обеспечивает стабильный спрос. Культура демонстрирует высокую урожайность — до 39,7 ц/га, как показала уборка прошлого года с валовым сбором 493 тыс. тонн с 127 тыс. га. Кроме того, кукуруза отлично адаптируется к современным технологиям: гибридным семенам и системам точного земледелия, что повышает эффективность производства.

Губернатор Владимир Владимиров ранее заявлял, что нацеливает аграриев на рост доли отечественной селекции в семенном фонде — в прошлом сезоне она составила около 50% от 2330 тонн доступных семян. Благоприятные погодные условия ускоряют кампанию: темпы сева превышают прошлогодние на старте, когда в апреле засеяли лишь 5,3 тыс. га или 4,3% плана. Это особенно важно для Ставрополья как одного из лидеров аграрного производства на Юге России, где общий сбор зерновых в 2025 году достиг рекордных 10,3 млн тонн без учета кукурузы.

Сельхозпроизводители рассчитывают на субсидии и господдержку, включая страхование озимых на 260 млн руб., как в прошлом году. Погода пока благоприятствует: без града, который в мае 2025-го повредил 67 га. Аграрии завершают сев овощей — лук, морковь и свекла на 484,5 га, картофель на 621,5 га, — переходя к основной кампании. Ставрополье укрепляет позиции лидера по зерновым культурам.

Станислав Маслаков