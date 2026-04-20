В Северной Осетии Радоница объявлена памятным днем

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ, согласно которому 21 апреля 2026 года, объявлено памятным днем. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

В этот день празднуют Радоницу — день поминовения усопших. «Органам власти, муниципалитетам и руководителям организаций рекомендовано выстроить работу так, чтобы сотрудники могли в течение дня посетить кладбища и принять участие в поминальных мероприятиях»,— написал господин Меняйло.

Уточняется, что в регионе приведены в порядок кладбища, прилегающие к ним территории.

