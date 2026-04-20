В рамках Первой ставропольской недели моды пройдет международный конкурс дизайнеров

Ставропольский край организует Первую ставропольскую неделю моды 25–26 апреля 2026 года в Пятигорске, сообщили в региональном минэкономразвития.

Более 40 дизайнерских брендов из регионов СКФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской области, Сочи и Чувашии представят коллекции на площадке площадью 1500 кв. м в одном из культурных центров города. Организаторы ожидают 1000–1500 посетителей, включая байеров и ритейлеров, что принесет локальным производителям выручку от 5 до 10 млн руб. за два дня работы торгового пространства.

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин назвал международный конкурс дизайнеров центральным событием Недели моды. На конкурс поступило свыше 30 заявок от авторов из Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Армении. Дизайнеры подчеркнут общенациональный культурный код России через национальные традиции и самобытность регионов — мероприятие приурочили к Году единства народов, объявленному президентом.

Призовой фонд конкурса достигает 1 млн руб., а победители получат слоты для участия в будущих всероссийских показах. Мероприятие поддерживают минэкономразвития Ставрополья и Корпорация развития региона — они стремятся удержать креативных предпринимателей от оттока в столицы и помочь локальным брендам выйти на новые рынки. Кроме конкурсов и показов, гости посетят лекции специалистов модной индустрии, а на ярмарке смогут купить изделия местных марок прямо на площадке.

Проект подчеркивает уникальную эстетику южнорусской моды, вдохновленную природой и культурой Кавказа, — организаторы хотят доказать, что регион создает самостоятельный стиль, не подражающий столичным трендам.

